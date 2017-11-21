21.11.2017 «Неудобный разговор», или Люстрационная комиссия у мэра Одессы После появления во многих СМИ информации о том, что были найдены прямые доказательства наличия иностранного паспорта у одесского городского головы, представители Люстрационной комиссии явились в Одесскую мэрию за ответами. Помимо этого, к Геннадию Труханову накопилось множество других вопросов - и про электронные декларации, и про офшорные счета. О том, как происходила встреча в стенах мэрии, смотрите в сюжете Дениса Шацило.