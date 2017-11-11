08.11.2017 Сессия горсовета: очередной транш на новую мэрию и разбор полетов по «Ласточке» В Одессе состоялась очередная сессия городского совета. На повестке дня не оказалось вопросов коммунальной собственности – накануне профильная комиссия приняла решение снять этот пункт из программы обсуждения. Впрочем, и оставшихся хватило на несколько часов заседания. Среди принятых решений: выделение еще 75 миллионов гривне на так называемую Новую мэрию (бывший завод «Краян»), утверждение новой редакции программы по «Номинированию центра Одессы в Список всемирного наследия Юнеско», а также покупка квартир для отселенческого фонда.