07.11.2017 По Одессе прокатилась волна автоподжогов В Одессе в ночь на 7-ое ноября прокатилась волна массовых поджогов автомобилей. Всего за одну ночь были полностью уничтожены 10 машин, еще 8 – пострадали в результате огня.