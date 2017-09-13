13.09.2017 Суд бывает справедливым Услышать крики «Браво!» в суде – дело небывалое. Но такое произошло. Одесский апелляционный административный суд не позволил отцу-итальянцу лишить гражданства Украины свою дочь, рожденную украинской матерью.