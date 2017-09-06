06.09.2017

Позабыты, позаброшены...

Сквер на 9-ой станции Большого Фонтана выглядит в лучших традициях нынешней мэрии. Неухоженная территория завалена мусором. Рядом со сквером – разрытая и заброшенная коммунальщиками теплотрасса.