24.08.2017 "Под крышей дома моего..." Жители дома по адресу улица Богдана Хмельницкого, 15/17 давно обеспокоены состоянием кровли. Крыша жилого здания давно нуждается в капитальном ремонте, и за последние несколько лет у людей накопились целые тома переписки с различными службами, управлениями и даже депутатами на тему необходимости срочного ремонта. И вот, наконец, люди получили ответ чиновников, где им пообещали замену кровли уже в нынешнем году. Почему же крыша до сих пор протекает? – выясняли наши корреспонденты.