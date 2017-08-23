23 августа
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«Молдаванское отродье». Книгу под таким названием презентовала читателям одесситка Юлия ВербА. Это сборник рассказов, непридуманных историй из жизни одного одесского дворика на Молдаванке, где прошло детство автора.
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