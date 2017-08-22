22.08.2017 В борьбе за чистоту Дюковского парка: ноу-хау мэрии Дюковский парк уже неоднократно становился героем наших сюжетов. К сожалению, приходится констатировать, что парк этот на сегодняшний день по-прежнему находится в запустении. Коммунальные службы его не убирают, дорожки находятся в разбитом состоянии. Ну, а о чистоте прудов вообще говорить не приходится. Впрочем, с недавних пор городские власти, нашли весьма неординарное решение этой проблемы. О ноу-хау одесской мэрии в борьбе за чистые воды декоративных ставков – подробнее в нашем сюжете.