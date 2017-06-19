19.06.2017 Сегодня он играет джаз, а завтра?.. Геннадий Труханов вновь удивил одесситов. На Литовской ярмарке, проходившей в минувшие выходные в городском саду, вместе с мэром города Клайпеда наш городской голова лихо исполнил джазовую композицию.