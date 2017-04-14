14.04.2017 Активисты «оградили» одесситов от «опасных» домов В то время, когда мэрия тратит огромные средства на содержание собственной муниципальной армии, историческая часть нашего города разрушается на глазах. Одесские активисты провели акцию, цель которой привлечь внимание городских властей к бедственному состоянию фасадов домов в центре города. Ими была составлена виртуальная карта разрушающихся зданий, а с помощью красной ленты они отметили наиболее опасные для жизни горожан места, где уже обвалились или вот-вот отвалятся части карнизов и балконы.