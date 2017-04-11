11.04.2017 Пожар на Даче Ковалевского Масштабный пожар произошел ночью на Даче Ковалевского. Горели дома на причале поселка общества рыболовов-любителей «Зеленый мыс». Происшествие оценено по повышенному номеру вызова «Ранг-2».