07.04.2017

Цель оправдывает средства?

Уважаемые телезрители!

Впервые за много лет, сегодня наш выпуск выходит не в прямом эфире, а в записи. И вот на таком совсем непривычном, импровизированном фоне. И, тем не менее, сам факт продолжения вещания ТРК "Круг" весь наш коллектив считает своей большой победой. Загодя запланированный на Благовещенье погром телеканала своей главной цели так и не достиг. Несмотря на все усилия гражданина Российской Федерации Труханова, его рядящихся в патриотические одежды криминальных подручных, несмотря на неправосудные решения судов, преступное бездействие правохранительных органов и позорное безразличие к бедам Одессы киевских политиков, мы остаемся в эфире, остаемся с вами... И вместе с вами мы обязательно добъемся справедливости, не только для нас, но и для всех одесситов!