04.04.2017 Суд по зонингу: самоотвод судьи Очередным самоотводом судьи закончилось судебное заседание по делу, связанному непосредственно с мэром Геннадием Трухановым. На этот раз уже судья Приморского суда отказалась рассматривать иск по отмене плана зонирования территории Одессы, принятого Одесским городским советом. Напомним, на прошлой неделе один из членов судейской коллегии апелляционного суда, который рассматривает дело о разгоне мирного протеста 1-го сентября 2016 года, тоже взял самоотвод.