04.04.2017

Грязный бизнес одесской мэрии

Очередной блеф одесской мэрии – именно таким образом можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся со строительством мусороперерабатывающего завода в нашем городе. Речь идет о «Дальницких карьерах», где сейчас расположена мусорная свалка, на которую свозятся отходы со всей Одессы. Еще год назад Геннадий Труханов подписал некий Меморандум о строительстве предприятия с некоей корейской компанией. Однако время идет, а каких-либо конкретных действий ни со стороны инвестора, ни со стороны мэрии не наблюдается.