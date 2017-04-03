31.03.2017 Как в Одессе с "провалами" борются Хаотичная застройка прибрежной зоны, варварская вырубка деревьев и совершенно безответственная политика мэрии в сфере строительства привели к тому, что Одесса стала постепенно сползать в море. Особенно часто оползни наблюдаются в районе Аркадии и Большого Фонтана. Жители 8-ой станции Большого Фонтана, которые сумели отстоять свою единственную в этом районе зеленую зону - парк «Юность», обратили внимание, что в пешеходной части парка образовались несколько серьезных провалов.