28.03.2017 Музею звука - 5 лет Физика и лирика вполне соединимы и могут дополнять друг друга. Доказательство тому – экспозиция музея звука, самого молодого в Одессе. Созданный энтузиастами пять лет назад, сегодня он отмечает свой первый юбилей.