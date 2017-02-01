2 февраля
Одесса
Главная
Новости
Наши программы
ТВ-программа
Online
Геннадий Труханов покинул кресло мэра. Правда, всего на три дня. Во время его отсутствия на рабочем месте исполнять обязанности городского головы будет его первый заместитель Анатолий Орловский.
ТРК «Круг» 2006-2016
г.Одесса, Еврейская, 4.
тел: (0482) 358005, 340076
© Все права на материалы, размещенные на сайте ТРК «Круг», охраняются в соответствии с законодательством Украины. Использование текстов, фотографий, видеоматериалов возможно только с согласия ТРК «Круг». При цитировании и использовании любых материалов ссылка на сайт ТРК «Круг» обязательна.
Delivered Up-Site
Design O. Malvin