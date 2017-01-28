26.01.2017 Заседание исполкома: как взять один памятник архитектуры и продать несколько… В Одессе состоялось первое в нынешнем году заседание исполнительного комитета, в ходе которого были приняты достаточно важные для города вопросы, такие как городская программа обновления лифтового хозяйства, продажа зданий в центре города и рекреационной зоне. Также на баланс управления инженерной защиты территории города и развития побережья был передан архитектурно-инженерный памятник – подпорные стены, построенные в середине XIX века.