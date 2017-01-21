19.01.2017 Известный музыкант нуждается в помощи! Без преувеличения, один из самых виртуозных пианистов планеты Сергей Терентьев очень нуждается в помощи. Несколько дней назад маэстро выписали из больницы, где ему провели серьезную операцию и теперь на некоторое время он буквально прикован к постели. Ему требуется дорогостоящий протез, на который у музыканта уже просто нет денег. Ситуация осложняется еще и тем, что в его квартире нет отопления. Да и сами условия жизни, мягко говоря, не способствуют выздоровлению.