19.01.2017 Торговля Одессой: оптом и в розницу Еще до нового года стало известно, что мэрия заключила так называемый договор «О сотрудничестве и организации взаимоотношений» с некоей фирмой, которая взяла на себя обязательства по укреплению бетонных опор пляжей от 11-й до 15-й станции Большого Фонтана. Однако у большинства горожан этот документ не может не вызывать сомнений, поскольку, в свою очередь, частное лицо получило право на использование пляжной территории по своему усмотрению. А значит, высока вероятность того, что одесситы останутся без пляжей, зато взамен получат очередную стройку.