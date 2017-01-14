12.01.2017 Кто убивает Одессу? История с порчей Потемкинской лестницы нашла свое продолжение. После того, как одесские активисты движения «Зеленый лист» обратили внимание общественности на вопиющий факт халатного отношения к памятнику архитектуры со стороны городских властей и компании, проводящей реконструкцию лестницы, со стороны последних последовали уверения в том, что все проблемные моменты обязательно будут учтены, а образовавшийся в результате многодневной течи водопроводной трубы овраг – ликвидирован. Но так ли это на самом деле?