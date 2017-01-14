11.01.2017 Как мэрия мост Коцебу отремонтировала… Многострадальный мост Коцебу усилиями городских властей перестал быть памятником архитектуры и превратился в обычный путепровод. Во всяком случае, его внешний вид после так называемой реконструкции вызывает, скорее, печаль, чем восторг от проделанной мэрией работы. На ремонт достопримечательности были выделены и благополучно освоены почти 50 миллионов гривен. На что ушли наши с вами деньги и что на самом деле получили одесситы – в нашем сюжете.