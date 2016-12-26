26.12.2016 Автостоянки в Одессе - черная касса терроризма или подработка ОПГ? Одесскую мэрию подозревают в крышевании терроризма на востоке Украины. В первую очередь такое мнение связано с решением городских властей о предоставлении льгот под парковки и стоянки операторам, которых так или иначе связывают с беглым сепаратистом Игорем Марковым и его окружением – соратниками по партии «РодЫна». Свое расследование коррупционной составляющей провел автор блога журналистских расследований «Громадське слідство» Григорий Козьма.