22.12.2016 Жить, как в сказке В предпраздничной суматохе, горожанам как-то особенно хочется верить в чудо. И в то, что они, чудеса, обязательно случаются, какими бы невероятными они ни были. Наверняка многие одесситы мечтали о том, чтобы в их родных ЖЭКах наконец перестали хамить, ничего не делать и жаловаться на отсутствие денег. И, наконец, занялись бы своими прямыми обязанностями – предоставлением гражданам качественных жилищно-коммунальных услуг. Вы скажете - так не бывает? Наша съемочная группа поверила в чудеса и побывала в таком ЖЭКе.