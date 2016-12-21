21.12.2016 Одесса на пороге эпидемии Одесса стоит на пороге эпидемии гриппа. Уровень заболеваемости растет. Медики в очередной раз напоминают о мерах безопасности и своей готовности принять всех больных. Многое зависит и от самих пациентов.