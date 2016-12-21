21.12.2016

Мэрия душит бизнес?

Городская власть расправляется с неугодными предпринимателями. Фактически происходит обычное рейдерство, но свои действия чиновники мэрии пытаются прикрыть ширмой закона. Чтобы захватить бизнес, обращаются в суд.